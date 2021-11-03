2 листопада Динамо зіграло з Барселоною в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Києві на НСК Олімпійський й завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей.

Майже відразу після стартового свистка Барселона почала атакувати ворота української команди.

Мемфіс Депай, отримавши пас у штрафному майданчику на четвертій хвилині матчу, відразу пробив по воротах, але захисник встиг заблокувати цей удар.

Далі відкрити рахунок матчу спробував Ансу Фаті, але і йому завадив один із захисників.

На 14-й хвилині Олександр Сирота виконав перспективний удар у штрафний майданчик, але його перехопили представники Барселони.

На 22-й хвилині ворота київської команди атакував Серхіо Бускетс, однак м’яч пролетів вище воріт.

Далі в наступ пішов Микола Шапаренко, однак м’яч пролетів далеко від правої стійки воріт.

За чотири хвилини гравець Динамо повторив свою спробу, але цього разу м’яч пролетів повз ліву стійку.

На 42-й хвилині динамівці врятували ворота від удару Ніколо Гонсалеса, який пробив головою.

На останній хвилині матчу Георгію Бущану вдалося перервати атаку Жорді Альби й залишити рахунок 0:0.

Перші десять хвилин матчу гравці Барселони активно намагалися закотити м’яча у ворота господарів.

По воротах прострілювали Карлос де Пена, Оскар Мінгеса, Мемфіс Депай, Хорді Альба та Клеман Лангле.

На 63-й хвилині Овідіу Гацеган зупинив гру через те, що динамівець Томаш Кендзьора порушив правила, завдавши удару по ногах суперника. Таким чином у Барселони з’явився чудовий шанс забити завдяки пенальті.

Однак рефері, переглянувши епізод за допомогою системи VAR, скасував своє попереднє рішення.

Рахунок матчу на 70-й хвилині матчу відкрив Ансу Фаті. Гравець Барселони ударом в один дотик спрямував м’яча у ворота динамівців.

На 82-й хвилині Беньямін Вербич вирішив пробити із середньої відстані, але м’яч пролетів високо над поперечиною.

На 90-й хвилині у Богдана Лєднєва був шанс зрівняти рахунок, але м’яч пролетів усього в кількох сантиметрах від лівої стійки.

Таким чином Динамо, програвши Барселоні із таким самим рахунком, як і в попередньому матчу, замикає четвірку в групі Е Ліги чемпіонів, маючи один бал на рахунку.

Барселона завдяки поразці Бенфіки в паралельному матчі з Баварією із шістьма очками посідає другу сходинку.

Бенфіка випереджає Динамо на три очки та опиняється на третій позиції, а Баварія після матчу 2 листопада із 12 балами та очолює турнірну таблицю.

Фото: ФК Динамо Київ