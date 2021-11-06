19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу

19-річний спортсмен Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, виборовши перемогу в поєдинку з росіянином Вадимом Мусаєвим. Єдина медаль України на чемпіонаті світу-2021 з боксу стала золотою.

На шляху до бою за золото Захарєєв переміг п’ятьох спортсменів, серед яких були два колишні чемпіони світу. А представник Федерації боксу Росії Вадим Мусаєв здолав чотирьох суперників.

Під час фінального бою українець декласував росіянина. Захарєєв впевнено показав себе у першому раунді, не розчарувавши суддів і в другому раунду.

В останньому раунді український спортсмен віддав противнику центр боксерського рингу, проте не надав йому можливість продемонструвати свої сили під час атаки.

Судді одноголосно віддали перемогу українцю. Це золото стало дебютним для нього на чемпіонаті світу з боксу серед дорослих.

Юрій Захарєєв – спортсмен родом з міста Білгород-Дністровськ. Українець став першим чемпіоном світу України у 2017 році. На його рахунку наразі немає жодної поразки.

Фото: Федерація боксу Одеської області

Джерело: Суспільне Спорт