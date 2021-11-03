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Факти / Спорт
Тетяна Забожко |

Не в бікіні: Міжнародна федерація гандболу змінила вимоги до форми спортсменок

пляжний гандбол

Міжнародна федерація гандболу після гучного скандалу, який зчинився на чемпіонаті Європи в липні, змінила вимоги до форми одягу спортсменок, які грають у жіночий пляжний гандбол.

У новому збірнику правил більше немає пункту про обов’язок вдягати на матч бікіні. Тепер жінки можуть грати в майках та коротких шортах.

Чоловікам дозволили грати в “не дуже просторих” шортах, що на 10 см вищі за коліно.

Переглянути правила Міжнародну федерацію гандболу змусив чималий тиск суспільства після того, як жіночу збірну Норвегії оштрафували на €1,5 тис. за вихід на матч у шортах замість бікіні.

Федерація гандболу Норвегії заявила, що сплатить будь-який штраф, однак зауважила, що в стандартизованих межах має бути вільний вибір.

€1,5 тис. висловила бажання сплатити, щоб підтримати спортсменок, і популярна американська співачка Pink.

Штраф, який зрештою сплатила жіноча збірна Норвегії з гандболу за вихід на змагання в шортах, передали благодійній організації, яка відстоює рівність прав жінок і дівчат у спорті.

 

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Допис, поширений Beachhåndballjentene???????? (@norwaybeachhandballwomen)

Згодом Європейська федерація гандболу заявила, що визнала ситуацію, в якій перебувають спортсменки, і розпочала консультації з Міжнародною федерацією гандболу щодо зміни правил форми для жінок.

Із закликом переглянути вимоги до форми відповідно до політики гендерної рівності до Міжнародної федерації гандболу у вересні звернулися міністри Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

А австралійська активістка Таліта Стоун, яка живе у Норвегії, зібрала 61 тис. підписів під петицією про скасування “правила бікіні”.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Depositphotos

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