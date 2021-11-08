Український фахівець та новоспечений наставник італійського ФК Дженоа Андрій Шевченко прибув до розташування клубу у Генуї.

Дженоа у соціальних мережах поділилася знімками приїзду нового наставника на базу у районі Пеглі.

— Ласкаво просимо на Віллу Ростан, містере, – йдеться в описі до допису у Twitter.

Перше тренування із командою Андрій Шевченко проведе завтра, 9 листопада. Тоді ж відбудеться презентація Шевченка як нового головного тренера команди на стадіоні Луїджі Ферраріс.

Раніше журналіст Ніколо Скіра повідомив, що асистентами Шевченка у Дженоа стануть Андреа Мальдера та Мауро Тасотті, з якими він працював у збірній України.

Його помічник Мауро Тассотті вже відвідав базу Дженоа, щоб познайомитися з клубною інфраструктурою.

Наразі Дженоа посідає 17 місце в італійській Серії А, маючи дев’ять очок у 12 матчах чемпіонату. Червоно-сині здобули лише одну перемогу та шість разів зіграли внічию.

7 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко очолив Дженоа. Угода генуезького клубу з українським тренером розрахована до до 30 червня 2024 року.