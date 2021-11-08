Український фахівець та новоспечений наставник італійського ФК Дженоа Андрій Шевченко прибув до розташування клубу у Генуї.
Дженоа у соціальних мережах поділилася знімками приїзду нового наставника на базу у районі Пеглі.
— Ласкаво просимо на Віллу Ростан, містере, – йдеться в описі до допису у Twitter.
Ben arrivato a Villa Rostan, mister!
#Shevchenko #Шевченко pic.twitter.com/Anh0rdM5VE
— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021
Перше тренування із командою Андрій Шевченко проведе завтра, 9 листопада. Тоді ж відбудеться презентація Шевченка як нового головного тренера команди на стадіоні Луїджі Ферраріс.
Раніше журналіст Ніколо Скіра повідомив, що асистентами Шевченка у Дженоа стануть Андреа Мальдера та Мауро Тасотті, з якими він працював у збірній України.
Його помічник Мауро Тассотті вже відвідав базу Дженоа, щоб познайомитися з клубною інфраструктурою.
Наразі Дженоа посідає 17 місце в італійській Серії А, маючи дев’ять очок у 12 матчах чемпіонату. Червоно-сині здобули лише одну перемогу та шість разів зіграли внічию.
7 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко очолив Дженоа. Угода генуезького клубу з українським тренером розрахована до до 30 червня 2024 року.