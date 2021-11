Форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд став кавалером ордена Британської імперії.

24-річний футболіст отримав відзнаку з рук герцога Кембриджського, принца Вільяма. Церемонія відбулася у Віндзорському палаці.

Congratulations @MarcusRashford

Keep continuing the vital work you are doing for vulnerable children across the UK pic.twitter.com/VO0J13LqQM

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 9, 2021