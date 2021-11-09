Форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд став кавалером ордена Британської імперії.

24-річний футболіст отримав відзнаку з рук герцога Кембриджського, принца Вільяма. Церемонія відбулася у Віндзорському палаці.

Congratulations @MarcusRashford Keep continuing the vital work you are doing for vulnerable children across the UK pic.twitter.com/VO0J13LqQM — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 9, 2021

Рашфорда нагородили за активну громадянську позицію під час пандемії – він зміг зібрати близько €22 млн, щоб організувати безкоштовне харчування для дітей із бідних та малозабезпечених сімей під час пандемії.

Сам футболіст сказав, що присвятив отриманий орден своїй матері. Жінка виховала Маркуса та його чотирьох братів та сестер, працюючи на роботі з повним робочим днем за мінімальну зарплату.

У минулому році Рашфорд отримав почесну ступінь доктора Манчестерського університету за свою благодійну діяльність. Він став наймолодшим в історії, хто її отримав. Раніше почесної докторської ступені від університету удостоїлися такі легенди МЮ, як сер Алекс Фергюсон та сер Боббі Чарлтон.

Рашфорд також став лауреатом премії Football Black List 2021, яка відзначає внесок темношкірих людей у розвиток футболу.

У червні 2020 року Рашфорд зумів добитися від британського уряду забезпечить літній продовольчий фонд для малозабезпечених сімей в Англії. Спершу в уряді країни вирішили призупинити соціальну підтримку, але футболіст зумів переконати прем’єр-міністра Бориса Джонсона у зворотному.

Згодом речник Джонсона заявив, що уряд виділить €133 млн для літнього фонду харчування. Також гравець зумів зібрати близько €22 млн для постачання їжі через благодійну організацію Fareshare UK.