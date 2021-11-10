Україна — Болгарія: прогноз букмекерів на товариський матч

Збірна України у четвер, 11 листопада, проведе контрольний матч на стадіоні Чорноморець в Одесі проти збірної Болгарії. Початок матчу о 19.30 за київським часом.

Прогноз на матч Україна – Болгарія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.59. Успіх левів оцінюють в 6.50. Нічийний результат зустрічі — 4.00.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.47, а на підопічних Ясена Петрова — 3.20. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 10.50.

Матч довірили судити турецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Ардою Кардезлером. Йому асистуватимуть співвітчизники: Керем Ерзой та Чевдед Камуркоглу. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Це буде шоста зустріч команд в історії. Тричі перевага була на боці синьо-жовтих, ще дві гри завершилися нічиєю.

Востаннє збірні зустрічалися у листопаді 2012 року у Болгарії. Той матч завершився мінімальною перемогою українців з рахунком 1:0.

Фото: УАФ