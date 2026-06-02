Атака на Київ: РФ знову запустила дрони, працює ППО
У Києві знову пролунала серія вибухів вдень у вівторок, 2 червня. Російські війська знову запустили безпілотники на столицю.
Про це повідомив міський глава Києва Віталій Кличко.
Атака на Київ 2 червня: які наслідки
За словами Кличка, безпілотники зафіксували над центром Києва.
У столиці працюють сили протиповітряної оборони (ППО), зазначив мер.
Він закликав жителів Києва та гостей столиці перебувати в укриттях.
У ніч на 2 червня Росія атакувала Київ ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Відомо про шістьох загиблих та 66 поранених внаслідок обстрілу столиці.
Пошкодження та руйнування зафіксували у вісьмох районах Києва.
Під удари потрапили Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Святошинський, Подільський, Голосіївський, Солом’янський та Печерський райони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1560-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.