У Києві знову пролунала серія вибухів вдень у вівторок, 2 червня. Російські війська знову запустили безпілотники на столицю.

Про це повідомив міський глава Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ 2 червня: які наслідки

За словами Кличка, безпілотники зафіксували над центром Києва.

Зараз дивляться

У столиці працюють сили протиповітряної оборони (ППО), зазначив мер.

Він закликав жителів Києва та гостей столиці перебувати в укриттях.

У ніч на 2 червня Росія атакувала Київ ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Відомо про шістьох загиблих та 66 поранених внаслідок обстрілу столиці.

Пошкодження та руйнування зафіксували у вісьмох районах Києва.

Під удари потрапили Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Святошинський, Подільський, Голосіївський, Солом’янський та Печерський райони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1560-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.