Уряд оприлюднив постанову, яка визначає нові терміни та правила перегляду статусу критично важливих підприємств для бронювання військовозобов’язаних працівників.

Відповідна постанова Кабінету міністрів №692 від 30 травня 2026 року опублікована на сайті Урядового порталу.

Постанова 692 про нові критерії бронювання

У постанові йдеться, що чинні рішення про критичність підприємств діятимуть лише протягом терміну, на який їх ухвалили, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

До 10 червня центральні органи виконавчої влади та інші держоргани мають переглянути критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення або потреб оборони держави.

До 1 липня вони мають провести аналіз відповідності підприємств, установ та організацій щодо визначених критеріїв критичності. Якщо підприємство втратить критерій, за яким його визнали важливим, його позбавлять цього статусу.

До 1 вересня центральні органи виконавчої влади та інші держоргани остаточно переглянуть ухвалені рішення про визначення підприємства або організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нові критерії бронювання: що зміниться

Нові критерії для бронювання військовозобов’язаних працівників стосуються трьох основних блоків, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Перше нововведення стосується рівня зарплат. Щоб підприємство визнали критично важливим, а його співробітники підлягали бронюванню, середня зарплата має становити щонайменше три мінімалки, тобто 25 941 грн (до сплати податків).

Водночас для бізнесу на прифронтових територіях діє інша умова – від 2,5 мінімальних зарплат, тобто 21 618 грн. Проте зміни щодо розміру середньої зарплати працівників не стосуються державних і комунальних підприємств.

Друге нововведення стосується працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав.

Відтепер такі працівники враховуються у лімітах бронювання лише один раз і за одним місцем роботи. Це допоможе уникнути ситуацій, коли одна людина розширює квоти на бронювання одразу для кількох підприємств.

Працівник може бути заброньований на підприємстві, де він працює за сумісництвом, якщо саме воно враховує його у свою квоту бронювання. Головний принцип полягає в тому, що одну людину можна врахувати лише один раз, незалежно від кількості місць роботи.

Третє нововведення стосується перегляду критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити свої критерії, погодивши їх із Міноборони та Мінекономіки.

Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливого, повинні будуть підтвердити його за новими правилами.

Для бізнесу передбачили адаптаційний період, тому чинний статус критичності підприємств не скасовується автоматично. Наявне бронювання військовозобов’язаних співробітників від таких компаній залишатиметься чинним до 1 вересня.

Офіційну відповідь на звернення підприємства державні органи повинні надавати максимум за 10 робочих днів. Проте бізнесу важливо відразу підготувати всі необхідні документи, щоб вкластися в цей термін.

22 травня міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміну правил бронювання в Україні для військовозобов’язаних на критично важливих підприємствах.

