У вівторок, 2 червня, технологічний гігант Microsoft проведе щорічну конференцію для розробників програмного забезпечення Build 2026.

Очікується, що на заході презентують нові інструменти штучного інтелекту для персональних комп’ютерів та хмарних платформ.

Під час головної доповіді в Сан-Франциско гендиректор Microsoft Сатья Наделла має розповісти про подальшу стратегію компанії на ринку ШІ. Виступ заплановано на 20:00 за київським часом.

Microsoft готує нові можливості для ШІ-агентів

Останнім часом дедалі більшої популярності набувають так звані ШІ-агенти — програми, здатні самостійно виконувати завдання користувача.

Популярність, зокрема, здобув інструмент із відкритим кодом OpenClaw, який набув поширення в Китаї.

Водночас подібні рішення вважаються ризикованими для використання багатьма компаніями.

Саме тому аналітики очікують, що Microsoft представить підходи, що допоможуть зробити такі інструменти безпечнішими для регулярного використання як для бізнесу, так і для більш ніж мільярда користувачів операційної системи Windows.

Нові чипи Nvidia та конкуренція з Apple

Окрему увагу на конференції приділять інтеграції штучного інтелекту безпосередньо у персональні комп’ютери.

Очікується, що Microsoft детально розповість, як розробники зможуть використовувати можливості нового чипа від Nvidia, який представили напередодні.

Цей процесор встановлюватимуть у ноутбуки, які конкуруватимуть із преміальними моделями Apple у своєму ціновому сегменті.

Його презентація вже сприяла зростанню акцій Microsoft та великих виробників ПК, зокрема Dell Technologies. Водночас аналітики зазначають, що бізнесу може знадобитися певний час для переходу на нові пристрої.

Власні ШІ-моделі для програмування

Окрім інтеграції з новими процесорами, Microsoft, як очікується, надасть оновлення щодо власних моделей штучного інтелекту.

Компанія прагне посилити свої позиції в сегменті інструментів для програмування, де конкурує з такими рішеннями, як Codex від OpenAI та Claude Code від Anthropic.

Джерело : Reuters

