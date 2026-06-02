Росія вранці здійснила чергову масовану ракетну атаку по території України, застосувавши вісім гіперзвукових ракет Циркон з різних напрямків, а також балістичні та крилаті ракети.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Що відомо про запуск ракет Циркон та балістики

Юрій Ігнат зауважив, що чотири Циркони росіяни запустили з південного напрямку, ймовірно, з АР Крим.

Одночасно ворог запустив ще чотири Циркони з Півночі.

Також нічна російська атака відзначилася застосуванням великої кількості балістичних ракет, з яких 11 перехопили, а ще 30 перехопити не вдалося.

Крім того, із 27 запущених ракет Х-101 26 збили, вдалося перехопити і три крилатих ракети Калібр.

– Тобто по крилатих лише три влучання, а з балістикою результати гірші, тому є влучання 30 балістичних ракет, – пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил.

Він зазначив, що географія ударів балістикою по Україні 2 червня відрізнялася від масованого обстрілу 24 травня. Так, раніше основним напрямком був Київ, тепер же атаковані також Дніпро, Харківщина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Атака дронами по Україні 2 червня 2026 року: деталі

Ігнат розповів, що атака дронами по Україні 2 червня показала, що росіяни шукають можливість добиратися до найвіддаленіших регіонів за допомогою складних маршрутів, використовуючи при цьому географічні особливості місцевості.

Так, західну частину України вороги атакують з використанням прикордонних територій сусідніх держав – Білорусі, Молдови та Румунії.

– Є інформація, що може Білорусь допомагати в цьому питанні прольотів. Неодноразово це вже говорилося, оцінки давалися цьому питанню, – заявив Юрій Ігнат.

Для того щоб провести атаку на Київ, росіяни ховають повітряні цілі над водою. До прикладу, з півночі для цього часто використовують Київське море.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ пояснив, що коли дрони максимально притискаються до землі, українські радіолокаційні станції не можуть вчасно їх побачити.

Для боротьби з такими цілями захисники неба активно залучають малу авіацію та спеціальні наземні загони.

– Ніхто з рахунків не списує мобільні вогневі групи, вони на малих висотах доволі ефективно проявляються. Сьогодні навіть в мережах з’являється відео, де дрон 10-20 метрів пролітає над землею, і тут, власне, якраз справа за вогневими групами, які можуть успішно працювати на таких відстанях, – сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 2 червня російські війська застосували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів.

Фото: Медіа Центр Україна

