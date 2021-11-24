Суд у Версалі засудив форварда мадридського Реала та збірної Франції Каріма Бензема до одного року позбавлення волі умовно та штрафу у розмірі $75 тис.

33-річного футболіста визнали винним у спробі шантажу колишнього партнера по збірній та хавбека грецького Олімпіакоса Матьє Вальбуена.

Бензема не був присутній під час судового засідання через підготовку до матчу за галактикос.

— Апеляція необхідна, тому що Бензема нічого соромитися, він буде виправданий, – сказав адвокат футболіста Реала у коментарі BFMTV.

Прокурор у цій справі, яку було відкрито ще у 2015 році, запросив для Каріма запросив десятимісячний умовний термін. Окрім Бензема, у справі проходили ще чотири особи, для них прокуратура запрошувала реальні терміни.

Шантаж Вальбуена

Карім Бензема та четверо його спільників звинувачуюся у тому, що просили у Матьє Вальбуена гроші за відеозапис інтимного змісту за його участю. Безпосередню участь форварда було доведено після аналізу запису телефонної розмови.

Слідство вважає, що Бензема у 2015 році діяв як спільник. На допитах він зізнався, що грав роль посередника, але нічого не знав про €150 тис., які хотіли отримати злочинці.

Попри те, що Вальбуена був постраждалим у цій справі, головний тренер Ле Блю Дідьє Дешам вирішив не викликати обох футболістів до національної команди, щоб не руйнувати атмосферу. Однак Дешам переглянув своє рішення щодо Бензема та включив його у заявку на Євро-2020.

Джерело: BFMTV, L’Equipe