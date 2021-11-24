24 листопада донецький Шахтар зіграв з італійським Інтером в п’ятому турі Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца й завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Від початку першого тайму гравці Інтера намагалися загострити ситуацію. Уже на третій хвилині Марсело Брозович вдарив по воротах, але м’яч пролетів високо над поперечиною. Не влучив по воротах згодом і Ніколо Барелла.

На 16-й хвилині Додо, пробивши в нижній правий кут воріт, мав чудовий шанс відкрити рахунок матчу, але завадив цьому голкіпер Інтера Самір Хандановіч.

Згодом суддя скасував гол, який забив Іван Перішич, через положення поза грою.

Далі Анатолію Трубіну вдалося двічі врятувати ворота від ударів гравця Інтера Едіна Джеко.

На 37-й хвилині Лаутаро Мартінес пробив низом по центру воріт, але воротар Шахтаря знову виконав блискучий сейв.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0.

На 58-й хвилині суддя вдруге за матч скасував гол для команди Інтера. Цього разу не зарахував удар від Лаутаро Мартінеса через порушення правил.

Проте вже за три хвилини Едін Джеко ударом в один дотик зробив рахунок 1:0 на користь своєї команди.

Подвоїв рахунок гравець Інтера на 67-й хвилині, спрямувавши м’яч у порожні ворота кивком голови.

На 80-й хвилині Артем Бондаренко поцілив у ворота із штрафного майданчика, але м’яч пролетів неподалік від правої стійки.

Туди ж влучив м’яч і від Додо через дві хвилини.

Таким чином Шахтар слідом за Динамо не зіграє у весняній частині єврокубків.

Гірники, поступившись Інтеру, втратили всі шанси посісти вище четвертого місця.

Сьогоднішні суперники Шахтаря очолюють турнірну таблицю із десятьма балами. Далі йдуть Реал Мадрид –дев’ять очків, Шериф – шість очків. У донецької команди – один бал та остання сходинка.