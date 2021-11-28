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Невдало приземлився: Неймар отримав важку травму у матчі за ПСЖ

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Неймар

Форвард паризького ПСЖ Неймар отримав важку травму гомілкостопу в матчі 15-го туру французької Ліги-1 проти Сент-Етьєна.

Бразилець не зміг залишити поле на своїх ногах – його довелося виносити на ношах.

Нападник трохи не дотягнувся до м’яча перед стиком із Іваном Масоном та травмувався на останніх хвилинах гри.

При цьому Масон правила не порушував – бразилець невдало приземлився після єдиноборства та його нога зайняла неприродне становище, що призвело до серйозного пошкодження.

Гравця замінили на 88 хвилині матчу, а замість нього на поле вийшов Ерік Ебімбе.

З початку поточного сезону Неймар провів у футболці ПСЖ 13 матчів, у яких відзначився трьома м’ячами та трьома гольовими передачами.

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Наступний поєдинок парижани проведуть 1 грудня – підопічні Маурісіо Почеттіно у 16-му турі Ліги-1 приймуть Ніццу на Парк де Пренц.

Фото: прес-служба ПСЖ

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