Українець Дерев’янченко програв Адамесу та втратив шанс на титульний бій

Український боксер Сергій Дерев’янченко поступився рішенням суддів домініканцю Карлосу Адамесу. Бій відбувся на арені Staples Center у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія (США).

Суддівські записи засвідчили перемогу домініканця з рахунком – 95:95, 97:93, 96:94.

У стартових раундах боксери придивлялися один до одного. У середині другої трихвилинки Адамес після аперкоту притис українця до канатів. Сергій зумів повернутися у бій, але без розсічення не обійшлося.

Далі Дерев’янченко активізувався і змусив суперника діяти на контратаках. У середині поєдинку українець зумів виграти раунд за рахунок активних дій, але далі домініканець провів серію потужних ударів.

У заключних раундах домініканець зумів вистояти під тиском українця. В останньому раунді Дерев’янченко з усіх сил ринувся в атаку: суперники обмінялися точними влучаннями після чого пролунав гонг.

На кону протистояння стояв бій за звання обов’язкового претендента за версією WBC із екс-чемпіоном із Мексики Хайме Мунгією.