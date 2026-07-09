Україна отримає новий пакет ракет PAC-3 для Patriot, але цього недостатньо, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про надання Україні ракет PAC-3 для Patriot

У коментарі журналістці Раміні Есхакзай президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі є домовленості про новий пакет ракет PAC-3 для Patriot.

– Зараз прийде один пакет. Не буду казати, коли. Один пакет PAC-3, ми домовилися. Безумовно, з кожною з країн ми проговорюємо не тільки PURL. Це офіційна програма, вона працює, але цього замало, – сказав глава держави.

За його словами, Україна разом із США та іншими партнерами працює над можливістю власного виробництва ракет-перехоплювачів або їх виготовлення союзниками.

Зараз дивляться

Також Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна планує зібрати країни антибалістичної коаліції для розвитку європейської системи протиракетної оборони FREA, яка створюватиметься під головуванням України.

– Я думаю, що ми у найближчі тижні, може, навіть тиждень, будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію. Вони виробляють частини до нашої майбутньої антибалістичної системи FREA, – додав глава держави.

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