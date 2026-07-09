Український фільм Демони покажуть на 79-му Кінофестивалі в Локарно (Швейцарія), який відбудеться з 5 до 15 серпня. Це одна з найпрестижніших кіноподій Європи, заснована 1946 року – того ж року, що й Каннський кінофестиваль. Саме в Локарно розпочинали міжнародну кар’єру Мілош Форман, Джим Джармуш та багато інших видатних режисерів.

Стрічка Демони відібрана до Concorso Cineasti del Presente (Конкурс кінематографістів сьогодення) – однієї із головних секцій кінофестивалю в Локарно, присвяченої першим і другим повнометражним роботам режисерів.

За сюжетом стрічки, щойно після розпаду Радянського Союзу харизматична Ніна (Руслана Писанка) прихистила росіянина-волоцюгу, який називає себе письменником. Вона сподівається почати з ним нове життя, але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця.

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Демони – другий повнометражний фільм Наталки Ворожбит. Її дебютну стрічку Погані дороги представили в конкурсі Міжнародного тижня критики Венеційського кінофестивалю, де здобула Verona Film Club Award, а згодом висунули від України на премію Американської кіноакадемії Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

У 2022 році прем’єра короткометражного фільму Ворожбит Чи ти ОК? відбулася під час церемонії відкриття кінофестивалю в Локарно. Наталка Ворожбит також є авторкою сценарію стрічки Кіборги та шоуранеркою серіалу Спіймати Кайдаша, який став одним із найуспішніших українських телевізійних проєктів останніх років.

– Руслана була надзвичайно талановитою, глибокою акторкою і справжньою зіркою, якій за життя, на жаль, не вдалося повністю реалізувати свій талант. Мені здається, що в Демонах нам вдалося зафіксувати на екрані справжній масштаб її акторської природи. Я переконана, що, якби не її передчасна смерть, попереду на неї чекала б велика драматична кар’єра. Нам неймовірно пощастило, що саме вона зіграла Ніну, – говорить Наталка Ворожбит.

Для Руслани Писанки Демони стали останньою головною роллю в кіно. Акторка пішла з життя в липні 2022 року, коли зйомки ще тривали. На той момент відзняли близько 90% сцен за її участі. Після її смерті творча команда переосмислила кілька фінальних епізодів і завершила стрічку, зберігши авторський задум та вшанувавши пам’ять акторки.

Демони є українсько-польською копродукцією. Стрічку створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Польського кіноінституту.

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов (Крісті Філм) і Денис Іванов (Артхаус Трафік). Польськими копродюсерами стали Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Вуйчік (Apple Film Production) і Магдалена Зімецька (Orka).

У ролі асоційованих продюсерів до виробництва долучилися українська компанія UpHub і телеканал СТБ. Міжнародний сейлз-агент стрічки – компанія Celluloid Dreams.

Стрічка стала переможцем програми системної підтримки міжнародної промоції українського кіно proMOTION 2026, яку реалізовує Український інститут разом з фондом спільного виробництва Ради Європи Єврімаж.

Вихід Демонів в українських кінотеатрах заплановано на 18 березня 2027 року.

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