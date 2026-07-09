Останніми тижнями дедалі частіше лунають заяви про можливий перелом у війні. Тож багато уваги привертають зміни на карті бойових дій, адже саме вони дозволяють оцінити, чи сповільнюється російський наступ і наскільки ефективно Сили оборони стримують ворога.

Cкільки території Україна втратила у червні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Скільки території Росія окупувала у червні 2026 року

Аналітики DeepState оприлюднили підсумки червня 2026 року. Вони підрахували, скільки території окупувала Росія у червні 2026, а також пояснили, що означають ці показники для ситуації на фронті.

Зараз дивляться

За даними DeepState, у червні приріст окупованих Росією територій склав 84 квадратні кілометри.

Але аналітики наголошують, що ця цифра не відображає повної картини. За їхніми словами, успіхи Сил оборони України наразі не завжди можна публічно показувати та обговорювати.

Якщо врахувати території, які українські військові звільнили протягом минулого місяця, то вже другий місяць поспіль чистий територіальний результат для російської армії може виявитися від’ємним. Хоча різниця між здобутками сторін поки що залишається незначною.

Чому кількість штурмів зростає

Попри відносно невеликий приріст окупованих територій, кількість російських атак не зменшується.

У DeepState зазначають, що протягом червня інтенсивність штурмових дій зросла ще на 4,4%. Проте, як зауважили аналітики, це не свідчить про посилення наступального потенціалу противника.

Аналітики пояснюють, що останнім часом значно змінився характер атак, адже дедалі частіше російські військові здійснюють поодинокі або дуже малі штурми. Саме тому загальна кількість атак збільшується, але їхня ефективність залишається низькою.

Де Росія мала просування у червні

За оцінкою DeepState, у другій половині червня російські війська змогли покращити свої позиції на окремих ділянках фронту.

Йдеться про район Костянтинівки, напрямок ДКУ, а також район Гуляйполя. Саме ці локальні успіхи дали окупаційним військам змогу дещо покращити свої результати порівняно з травнем. Це дещо збільшило число, скільки території окупувала РФ у червні.

Аналітики DeepState вважають, що ситуація на фронті поступово наближається до переломного моменту. Проте подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від рішень українського військового командування.

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