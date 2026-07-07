Україна може отримати від Польщі винищувачі МіГ-29 лише в межах обміну на співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Передання МіГ-29 Україні: що відомо

За словами Косіняка-Камиша, Україна не відмовилася від отримання польських винищувачів МіГ-29.

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— Це питання ще не закрите. Ми отримали запит від української сторони про те, що вони все ще зацікавлені, — заявив глава Міноборони Польщі.

Він зазначив, що Київ представив свої пропозиції щодо передання Польщі безпілотних технологій упродовж наступних двох років.

— Тож ця можливість обміну реальна, але це має бути обмін, а не просто передання з Польщі. Ми тут дуже обережні, — наголосив Косиняк-Камиш.

Міністр вкотре зазначив, що польська сторона розглядає формат МіГи в обмін на дрони, який передбачає не лише передання літаків Україні, а й співпрацю у сфері сучасних безпілотних технологій.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава призупинила передання Україні винищувачів МіГ-29 через незавершені домовленості щодо співпраці у сфері безпілотних технологій.

За його словами, після врегулювання цього питання Польща готова повернутися до реалізації домовленостей, а передання літаків залишається можливою.

Однак невдовзі польські ЗМІ повідомили, що Міністерство національної оборони Польщі ухвалило рішення поступово виводити винищувачі МіГ-29 з експлуатації.

За інформацією Wirtualna Polska, у Міноборони Польщі підтвердили, що винищувачі виводитимуть із бойового складу за конфіденційним графіком, який не розголошуватиметься з міркувань безпеки.

При цьому у відомстві не уточнювали, чи можуть літаки все ж бути передані Україні після завершення переговорів щодо технологічного обміну.

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