Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську, яку слідство вважає ключовою підозрюваною у справі про вибух у Монако, внаслідок якого постраждав бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його родина.

В Німеччині вже провели обшук за місцем її проживання у районі Майн-Таунус. Також знайшли та обшукали автомобіль, який вона використовувала.

Справа про вибух у Монако: що відомо про Березовську

– Згідно з червоним оголошенням, опублікованим Інтерполом у п’ятницю, підозрюваною є Анастасія Березовська – 39-річна громадянка України. Вона брюнетка та має татуювання, “можливо, змія”, на правій руці, яке тягнеться від плеча до ліктя, – йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що підозрювана розмовляє німецькою мовою. Журналісти видання Spiegel зауважили, що Березовська – родом з Луганщини і живе у Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Спершу вона проживала у центрі розміщення біженців.

Зараз дивляться

У ЗМІ зазначають, що слідчі знайшли її завдяки відео з камер спостереження та вказівці від свідка, що контактував із нею до інциденту.

Згідно з відео, жінка перебувала у Монако багато днів, досліджуючи місцевість, зокрема й на авто.

У прокуратурі Монако стверджують, що слідчим знадобилося 48 годин для ідентифікації підозрюваної.

Також заступник прокурора Морган Раймонд оголосив, що підозрювана “діяла не наодинці”. За його словами, днями затримали ще двох підозрюваних чоловіків, яких згодом відпустили, оскільки конкретних доказів їхньої можливої причетності не знайшлося.

Джерела BFMTV зазначили, що жінку знайшли в Німеччині після того, як по всій Європі розпочалися її пошуки.

У внутрішній службовій записці поліції Монако наголосили, що ця особа, ймовірно, маскується таким чином, що виглядає як чоловік.

Записи з камер спостереження, де видно підозрювану, поширили в соціальних мережах.

Жінку розшукують за замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним наміром та злочинну змову.

Слідство вважає, що саме вона заклала вибухівку біля підніжжя будівлі, що розташована між бульваром Італії та вулицею Преподобного Отця Луї Фролла у Монако, біля кордону з Францією.

Пристрій вибухнув близько 21:00 у понеділок, коли Єрмолаєв, його син та супутниця увійшли до вестибюля. Усіх трьох постраждалих терміново доставили до лікарні.

Єрмолаєв, за останніми даними, уже не в критичному стані, однак його супутниці ампутували обидві ноги. Офіційна дружина підприємця не дістала поранення, адже перебувала в іншому місці.

Вибух у Монако 29 червня: що відомо

Нагадаємо, під час вибуху у Монако 29 червня постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями України, його дружина та 13-річний син.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили особу підозрюваної у справі про вибух у Монако, унаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його партнерка та 13-річний хлопчик.

Вадим Єрмолаєв, бізнесмен із Дніпра, свого часу посідав 23-тє у рейтингу найбагатших бізнесменів країни за версією Forbes.

У 2019 році він відмовився від українського громадянства, залишивши собі лише громадянство Кіпру.

У грудні 2023 року до Вадима Єрмолаєва було застосовано санкції РНБО терміном на десять років через його зв’язки з підприємствами, які після окупації Криму працювали за російським законодавством та сплачували податки до бюджету РФ.

Джерела: Інтерпол, BFMTV, Le Figaro, Nice-Matin, Spiegel

Фото: Інтерпол

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