Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані чоловіки повинні дотримуватися правил військового обліку та виконувати вимоги законодавства.

За їх порушення ТЦК та СП можуть притягнути до адміністративної відповідальності, а інформація про відкриті провадження та накладені штрафи відображається у застосунку Резерв+.

Скільки штрафів може виписати ТЦК та чи є якісь обмеження, Факти ICTV розпитали у правників.

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Чи можуть виписати кілька штрафів військовозобов’язаному і скільки їх може бути

Як розповіла у коментарі для Фактів ICTV адвокат, керівник практики обслуговування приватних клієнтів та партнер АО Reliance Ірина Цибко, законодавство України чітко розмежовує поняття “триваючого правопорушення” та “окремих порушень”, що безпосередньо впливає на те, скільки разів людину можуть притягнути до відповідальності.

– Так, виписати кілька штрафів можуть. Однак ТЦК не має права виписувати штрафи щодня за одне й те саме правопорушення, – наголосила Ірина Цибко.

Якщо йдеться про неоновлення облікових даних (адреси, номера телефону, електронної пошти), то це вважається одним триваючим порушенням.

За нього передбачено один адміністративний штраф (за статтею 210 КУпАП, а це від 17 000 до 25 500 грн в особливий період). ТЦК не може оштрафувати вас двічі за те, що ви не оновили адресу в травні, а потім у червні.

Проте, якщо ви вчиняєте інші, нові порушення або ігноруєте нові законні вимоги ТЦК, кожен такий випадок є окремою підставою для адміністративного провадження та нового штрафу.

Скільки разів можуть штрафувати за непроходження ВЛК

Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов’язковим етапом військового обліку після отримання відповідної повістки (повістки на ВЛК).

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку на ВЛК і не з’явився без поважних причин вперше, це трактується як порушення законодавства про оборону та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). ТЦК виносить постанову про накладення штрафу (від 17 000 до 25 500 грн).

Адвокатка зазначила, що після сплати штрафу (або його примусового стягнення) обов’язок пройти ВЛК нікуди не зникає. ТЦК має право виписати нову повістку на іншу дату. Якщо військовозобов’язаний знову не з’являється, це вже нове окреме правопорушення.

Відповідно, кількість таких штрафів теоретично може бути необмеженою, якщо особа систематично ігнорує кожну нову належним чином вручену повістку на ВЛК.

– Ба більше, систематичне ігнорування повісток на ВЛК вже може розглядатися правоохоронними органами як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 336 ККУ), – попередила адвокатка.

Скільки разів можна платити штраф ТЦК

Сплачувати штрафи можна стільки разів, скільки законних постанов про їх накладення було винесено. Проте важливо розуміти, що сплата штрафу не звільняє від виконання військового обов’язку.

Не можна “відкупитися” одним чи двома штрафами й вважати, що питання закрите. Після кожної сплати громадянин залишається у статусі військовозобов’язаного і має виконати вимоги закону (оновити дані, з’явитися за повісткою, пройти ВЛК).

Штрафи у Резерв+: чому там може з’явитися 2 і більше штрафів

Ірина Цибко пояснила, що застосунок Резерв+ є цифровим відображенням даних із реєстру Оберіг. Сам застосунок штрафи не виписує, адже це робить начальник ТЦК шляхом винесення постанови.

У Резерв+ може відображатися 2 і більше штрафів у таких випадках:

Різні правопорушення. Наприклад, один штраф виписано за несвоєчасне взяття на облік або неоновлення даних (ст. 210), а другий за нез’явлення за повісткою на ВЛК чи мобілізаційним розпорядженням (ст. 210-1).

Ігнорування кількох повісток. Якщо особі надсилали кілька повісток у різні дати і за кожною з них було оформлено окремий адмінпротокол та постанову.

Технічні помилки або дублювання. Іноді через людський фактор або збої в синхронізації реєстрів, одна й та сама постанова може відображатися двічі. У такому разі громадянину необхідно звернутися до ТЦК для з’ясування обставин або оскаржити дублюючий штраф у судовому порядку.

Адвокатка нагадала, що будь-який штраф від ТЦК може бути оскаржений у суді протягом 10 днів з моменту винесення постанови.

Якщо ви вважаєте, що кілька штрафів було виписано за одне й те саме правопорушення (наприклад, за те саме неоновлення даних), суд є єдиним органом, який може скасувати неправомірні постанови ТЦК.

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