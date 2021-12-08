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Не через коронавірус: стала відома попередня причина смерті Ігоря Гамули

Марія Степанюк редактор стрічки
Ігор Гамула

Український футбольний тренер Ігор Гамула помер на 62-му році життя у середу, 8 грудня.

Станіслав Станіславський, спортивний директор аматорського клубу Геракліон, який став останнім місцем роботи Гамули, назвав попередню причину смерті українського фахівця.

За його словами, Гамула не хворів, а його смерть точно настала не через коронавірусну хворобу.

— Донька Ігоря Васильовича у шоковому стані… Сказала, що сьогодні виявила батька. Наскільки я знаю, він не хворів. Це точно не коронавірус. Швидше за все, серце.

У п’ятницю мала відбутися гра з молодіжкою Спартака. Вчора вдень спілкувалися з ним, а коли я дзвонив увечері, то він, на жаль, уже не відповів, — сказав Станіславський.

Про смерть Ігоря Гамули стало відомо зранку 8 грудня. Український футбольний фахівець останніми роками мешкав у Росії.

Гамула розпочав свою тренерську кар’єру у херсонському Кристалі, у складі якого завершив кар’єру гравця.

Далі він ставав біля керма таких клубів: російський Чорноморець із Новоросійська, латвійські команди Даугава та Дінабург, українське Закарпаття, а також російський Ростов.

Фото: ФК Ростов

Джерело: Чемпіонат

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