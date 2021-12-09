Вперше за 20 років без Барселони: визначилися 15 із 16 учасників 1/8 фіналу ЛЧ

У середу, 8 грудня, завершилися матчі заключного шостого туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

За їхніми підсумками визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів. Річ у тім, що матч Аталанта – Вільярреал, що мав відбутися 8 грудня у Бергамо, перенесли на четвер, 9 грудня, через сильний снігопад. За підсумками цієї зустрічі й визначиться останній учасник 1/8 фіналу.

Примітним є те, що вперше за 20 років на цій стадії не буде каталонської Барселони. Блаугранас розгромно програли Баварії (3:0) у Мюнхені, чим скористалася португальська Бенфіка, яка обіграла київське Динамо (2:0) і кваліфікувалася до наступного раунду ЛЧ.

Отже, продовжують боротьбу за головний єврокубковий трофей такі команди: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі, Парі Сен-Жермен, Лілль, Баварія, Атлетіко, Реал Мадрид, Інтер, Ювентус, Спортинг, Бенфіка, Аякс та Зальцбург.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів УЄФА є лондонський Челсі. У Порту на Драгау у фіналі аристократи подужали Манчестер Сіті з мінімальним рахунком 1:0.

Для українських клубів цей сезон у єврокубках став першим за 14 років, коли наші представники не змогли кваліфікуватися до весняної частини плей-оф Ліги чемпіонів або Ліги Європи/Кубка УЄФА.