Українські клуби видали найгірший сезон у єврокубках за вісім років

Сьогодні, 25 листопада, матчами Ліги Європи та Ліги конференцій завершиться п’ятий тур групового етапу у єврокубках.

Київське Динамо та донецький Шахтар синхронно зазнали поразок у своїх матчах перед завершальним туром та втратили шанс опинитися у весняній частині хоча б одного з турнірів.

Теоретичний шанс зіграти навесні у Лізі конференцій залишається у луганської Зорі. Підопічні Віктора Скрипника наразі йдуть третіми у своїй групі, маючи 6 очок – від другої італійської Роми їх відділяє один пункт. Саме сьогодні у Римі команди й з’ясують, хто більше заслуговує на євровесну.

Щодо самого виступу українських клубів у єврокубках, то вже можна сказати, що нинішній результат – найгірший за останні вісім сезонів.

Якщо брати точкою відліку початок війни на Донбасі, то сезон-2014/15 був найуспішнішим. Тоді ми заробили 10 очок у рейтингу асоціацій. Наступний сезон теж завершили з високим показником 9,8 очок. У поточному ж сезоні в нас лише 3,8 очок.

Цей сезон у єврокубках став першим за 14 років, коли наші представники не змогли кваліфікуватися до весняної частини плей-оф Ліги чемпіонів або Ліги Європи/Кубка УЄФА.

Востаннє Динамо та Шахтар фінішували на останніх місцях у своїх групах у ЛЧ у сезоні-2007/08. А ще два українські клуби Дніпро та Металіст не змогли кваліфікуватися до групового етапу єврокубків.

Також це четвертий сезон поспіль, коли від України не буде жодного клубу у плей-оф Ліги чемпіонів. Востаннє там грав Шахтар у сезоні-2017/18.

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Фото: FC Shakhtar