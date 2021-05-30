Гранди англійського футболу Манчестер Сіті та Челсі зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Матч відбувся у Порту на арені Драгау і завершився перемогою підопічних

Аристократи, попри статус аутсайдера, у фінальному двобої значно гостріше розпочали зустріч. Каю Хаверцу вже на першій хвилині майже вдався гольовий момент, але на заваді став Едерсон. Миттєва відповідь Сіті увінчалася лише кутовим.

Підопічні Тухеля не здалися і продовжили насідати на ворота Едерсона. Наступним свою вдачу випробував Тімо Вернер, але його удар легко парирував бразильський воротар містян.

Згодом можливість записати своє ім’я на табло з’явилася у Філа Фодена, але його ударліквідував один із захисників лондонського клубу.

Під кінець першого тайму Тухелю довелося робити вимушену заміну. Тьяго Сілва після зіткнення з Гюндоганом не зміг продовжити гру і покинув поле. Але сині не здалися і фактично через три хвилини розпечатали ворота містян – Мейсон Маунт відпасував на Хаверца, який розписався у воротах Едерсона.

Після перерви вимушену заміну довелося робити вже Хосепу Гвардіолі. Після зіткнення з Рюдігером поле покинув капітан Сіті Кевін де Брюйне.

Через кілька хвилин у власному штрафному рукою зіграв Джеймс і якби не апелював до арбітра Стерлінг – Антоніо Матео Лаос пенальті не призначив.

Челсі отримав чудовий момент, щоб подвоїти свою перевагу, але Крістіан Пулішич відправив м’яч поруч з лівою стійкою.

До другого тайму арбітр додав аж сім хвилин – Ріяд Марез був найближчим, щоб зрівняти, але м’яч після його удару пролетів вище воріт.

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко, Бернарду Сілва (Фернандіньо, 64), Гюндоган, Стерлінг (Агуеро, 77), Марез, де Брюйне (Жезус, 60), Фоден.

Едерсон, Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко, Бернарду Сілва (Фернандіньо, 64), Гюндоган, Стерлінг (Агуеро, 77), Марез, де Брюйне (Жезус, 60), Фоден. Челсі: Менді, Аспілікуета, Сілва (Крістенсен, 39), Рюдігер, Джеймс, Жоржінью, Канте, Чілвелл, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулішич, 66).

Менді, Аспілікуета, Сілва (Крістенсен, 39), Рюдігер, Джеймс, Жоржінью, Канте, Чілвелл, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулішич, 66). Голи: Хаверц, 42

Для Челсі – це вже друга перемога у Лізі чемпіонів. Вперше аристократи піднімали головний єврокубковий трофей ще у 2012 році, коли обіграли мюнхенську Баварію.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Челсі, де зібрали усі найцікавіші та найгостріші моменти матчу.