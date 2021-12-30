Український фахівець Роман Григорчук очолив одеський футбольний клуб Чорноморець. Про призначення повідомила прес-служба клубу на офіційному сайті.

Угода з 56-річним тренером розрахована на три роки. Біля тренерського містка одеситів Григорчук замінить Юрія Мороза, який очолював моряків у першій половині поточного сезону.

— Я дуже радий поверненню в дорогий для мене Чорноморець, до прекрасної Одеси та до улюблених, неймовірних уболівальників. У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні, – заявив Григорчук.

Він додав, що разом з новим тренерським штабом робитиме все, щоб наступного року у вболівальників команди було більше позитивних емоцій.

Григорчук вже очолював одеський клуб у період з 2010 до 2014 року. Останнім місцем роботи українського фахівця був солігорський Шахтар, який він залишив улітку цього року.

У турнірній таблиці УПЛ Чорноморець після 18 матчів набрав 14 очок та посідає 13 сходинку. До рятівного 12-го місця їм не вистачає три очки.

Джерело: ФК Чорноморець

Фото: ФК Чорноморець