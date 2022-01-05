Австралійці гнівно відреагували на новини, що тенісист Новак Джокович гратиме у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) після того, як його звільнили від вакцинації.

Усі гравці та персонал Australian Open повинні бути вакциновані або мати звільнення, надане незалежною експертною комісією.

Джокович не надав інформації про те, чи має щеплення проти коронавірусу, а раніше заявляв, що проти вакцинації.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що сербський гравець повинен по прибутті надати докази того, що він дійсно звільнений від вакцинації за медичними показаннями. Якщо даних буде недостатньо, спортсмен наступним літаком полетить додому.

– Для Новака Джоковича не повинно бути особливих правил. Жодних, – наголосив прем’єр-міністр.

Організатори кажуть, що чинному чемпіону не давали привілеїв, але все одно рішення про його участь розлютило багатьох австралійців. На континенті зараз спостерігаються десятки тисяч випадків захворювання на Covid-19 після того, як країна витримала деякі з найсуворіших карантинів у світі.

Понад 90% населення Австралії старше 16 років повністю вакциновано.

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Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу стартує 17 січня у Мельбурні.

Багато австралійців раніше звинувачували уряд у тому, що він дозволяє багатим і знаменитим робити все, що їм заманеться, тоді як звичайним людям доводиться бути далеко від близьких, особливо тих, хто хворий.