Інтер обіграв Ювентус та всьоме в історії виборов Суперкубок Італії

Міланський Інтер обіграв туринський Ювентус у матчі за Суперкубок Італії. Зустріч відбулася у Мілані на легендарному Сан-Сіро та завершилася з рахунком 2:1 на користь нерадзуррі після компенсованого часу.

Підопічні Сімоне Індзагі з перших хвилин заволоділи перевагою та могли відкривати рахунок. Спершу проґавив момент Стефан Де Врей. Через кілька хвилин свій шанс отримав Лаутаро Мартінес, але м’яч після удару аргентинського форварда пролетів поруч з правою стійкою.

В екваторі першої половини зустрічі розмочити рахунок вдалося туринцям. Альваро Мората відпасував у штрафний майданчик на Вестона МакКенні, а той ефектно пробив головою по центру, розстрілявши ворота Саміра Хандановича.

На 34-й хвилині Маттіа Де Шильо грубо зіграв у своєму штрафному і арбітр зустрічі призначив одинадцятиметровий удар у ворота Юве. Бити пішов Лаутаро Мартінес, який холоднокровно переграв Маттіа Періна.

Перед свистком на перерву нагоду вийти вперед знову отримав Інтер, але удар Івана Перішича заблокував один із захисників старої сеньйори.

На старті другого тайму команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу небезпечно пробив Федеріко Бернардескі, а потім Дензел Демфріс намагався головою відправити кулястого у дев’ятку воріт. У першому випадку м’яч розминувся зі стійкою, а з ударом Демфріса впорався голкіпер.

Більше гострих моментів у другому таймі не було і футболісти перейшли у компенсований час. Свій шанс відразу спробував використати Алексіс Санчес, який вийшов на заміну у другому таймі. Чилієць зовсім трішки пробив повз ворота. Однак зібрався і за хвилину до кінця другого екстра-тайму все ж відправив м’яча за призначенням.

Це допомогло Інтеру вирвати перемогу у непростому матчі з Ювентусом та завоювати Суперкубок Італії. Для нерадзуррі це сьомий трофей Суперкубка країни та перший з 2010 року.