Олімпійські ігри 2022

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні стартують 4 лютого та завершаться урочистою церемонією, що відбудеться 20 лютого 2022 року.

Церемонію відкриття можна буде подивитися у прямій трансляції на UA: Перший. Початок урочистої події запланований на 13.55 за київським часом.

Відкриття Ігор-2022 відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, відомому також як Пташине гніздо.

Режисером церемонії відкриття виступить Чжан Їмоу, володар Золотого лева Венеційського кінофестивалю та Золотого ведмедя Берлінале.

Зимова Олімпіада-2022 відбудеться у столиці КНР – Пекіні, а також у містах Яньцин та Чжанцзякоу. На Іграх-2022 буде представлено 15 видів спорту, у яких розіграють 109 комплектів нагород.

На пекінській Олімпіаді дебютує сім дисциплін: монобоб, біг-ейр, змішані змагання в акробатиці, стрибках на лижах з трампліна та сноуборд-кросі, та змішана естафета в шорт-треку.

На змаганнях Україну представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту. Детальніше про спортсменів, які представлять Україну на Іграх у Пекіні, читайте у нашому матеріалі.