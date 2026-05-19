США продовжують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва.

Про це 19 травня під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО заявив командувач Об’єднаних сил Альянсу в Європі генерал Алексус Гринкевич.

США не припиняли постачання за програмою PURL

– Щодо PURL, я хочу запевнити вас, що все, за що союзники вже заплатили, постачається – включно з ракетами-перехоплювачами для систем ППО, яких українці так терміново потребують, – сказав Гринкевич.

Він наголосив, що підтримка України через механізм PURL “залишається критично важливою”, адже українські військові продовжують демонструвати “надзвичайну стійкість та інноваційність” у війні проти Росії.

За словами Гринкевича, інвестиції в Україну з боку США сприяють не лише захисту населення та критичної інфраструктури, а й підтримці боротьби Києва, що також є “інвестицією у європейську безпеку”.

Дипломати з кількох країн НАТО також підтвердили, що Україна продовжує отримувати озброєння через механізм PURL, пише Радіо Свобода.

Йдеться насамперед про американські системи ППО, далекобійні боєприпаси, а також запчастини для винищувачів F-16.

За словами одного з високопоставлених дипломатів НАТО, більше занепокоєння серед союзників викликає питання фінансування пакетів допомоги, а не наявність самих озброєнь.

Нагадаємо, у Європі посилилося занепокоєння щодо майбутнього програми PURL, у межах якої країни-члени НАТО закуповують для України зброю американського виробництва.

Такі побоювання виникли на тлі війни в Ірані, через яку скорочуються американські запаси озброєння.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна й надалі отримуватиме оплачену партнерами американську зброю, попри вплив війни на Близькому Сході.

