Включно з ракетами для ППО: в НАТО підтвердили постачання Україні озброєння в межах PURL
- США продовжують постачати Україні озброєння в межах програми PURL, включно з ракетами-перехоплювачами для систем ППО.
- Алексус Гринкевич заявив, що підтримка України через PURL залишається критично важливою для безпеки Європи.
США продовжують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва.
Про це 19 травня під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО заявив командувач Об’єднаних сил Альянсу в Європі генерал Алексус Гринкевич.
США не припиняли постачання за програмою PURL
– Щодо PURL, я хочу запевнити вас, що все, за що союзники вже заплатили, постачається – включно з ракетами-перехоплювачами для систем ППО, яких українці так терміново потребують, – сказав Гринкевич.
Він наголосив, що підтримка України через механізм PURL “залишається критично важливою”, адже українські військові продовжують демонструвати “надзвичайну стійкість та інноваційність” у війні проти Росії.
За словами Гринкевича, інвестиції в Україну з боку США сприяють не лише захисту населення та критичної інфраструктури, а й підтримці боротьби Києва, що також є “інвестицією у європейську безпеку”.
Дипломати з кількох країн НАТО також підтвердили, що Україна продовжує отримувати озброєння через механізм PURL, пише Радіо Свобода.
Йдеться насамперед про американські системи ППО, далекобійні боєприпаси, а також запчастини для винищувачів F-16.
За словами одного з високопоставлених дипломатів НАТО, більше занепокоєння серед союзників викликає питання фінансування пакетів допомоги, а не наявність самих озброєнь.
Нагадаємо, у Європі посилилося занепокоєння щодо майбутнього програми PURL, у межах якої країни-члени НАТО закуповують для України зброю американського виробництва.
Такі побоювання виникли на тлі війни в Ірані, через яку скорочуються американські запаси озброєння.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна й надалі отримуватиме оплачену партнерами американську зброю, попри вплив війни на Близькому Сході.