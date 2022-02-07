Переміг рак та здобув золото Олімпіади: неймовірна історія Максанса Парро

Канадський сноубордист Максанс Парро повернувся у великий спорт після перемоги над раком та став чемпіоном зимової Олімпіади-2022 у Пекіні зі слоупстайлу. Срібло дісталося китайцю Су Йіміну, а бронза іншому представнику Канади – Марку МакМоррісу.

Для 27-річного Парро перемога на Олімпіаді-2022 стала першою за рік. Востаннє канадець вигравав ще на початку 2021-го в австрійському Крайшберзі. На Іграх-2014 у Сочі він посів лише п’яту сходинку, а через чотири роки у Пхьончхані став срібним призером Олімпіади. Тоді спортсмен, ймовірно, відчував безмежне щастя.

Але вже через вісім місяців після змагань у нього виявили рак, а точніше хворобу Годжкіна – злоякісне захворювання лімфоїдної тканини.

Парро довелося пройти 12 курсів хіміотерапії. І вже у липні 2019-го він розповів, що подолав хворобу. Однак процес лікування суттєво вплинув на стан його м’язів.

— Коли ви боретеся з раком, потім вам потрібно повертати всі свої м’язи, всю свою енергію, тому що хімія викачує з вас всі соки. Це були довгі вісім місяців, коли я боровся з раком, щоб повернути форму. Коли в мене діагностували рак, я нічого про нього не знав. Але потім знайшов інформацію, що у 1960-му році лише 10% виживали у боротьбі з моїм типом раку. Тобто, якби я народився трохи раніше, то міг би не виграти цю битву. Але завдяки дослідженням були розроблені методи лікування, які збільшили шанси виживання до 80%, – розповів Парро.

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Канадець вирішив повернутися після хвороби у великий спорт з метою майбутнього виступу на Іграх-2022. На етапі Кубка світу-2019/20 у Пекіні він здобув перемогу у біг-ейрі. А згодом потрапив до олімпійського складу збірної Канади.

Максанс зізнався, що боротьба з раком зробила його сильнішим психологічно та фізично. Він це довів у першому ж фіналі на Олімпіаді-2022. У своїй другій спробі він заробив 90.96 балів, ставши єдиним сноубордистом, що отримав оцінку за 90 балів.

Парро зізнався, що раніше планував на 10 років наперед, а тепер живе кожним роком.

— До того ж, я познайомився зі своєю дівчиною, яка погодилася стати моєю дружиною. Якщо раніше 100% мого життя було присвячено кар’єрі, то зараз прийшло розуміння, що треба приділяти час сім’ї, бути вдома з тими, хто тобі дорогий. Рак змусив мене по-іншому подивитися на багато речей.

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Канадець зізнався, що до Ігор-2022 він підійшов у своїй найкращій формі.

Наразі олімпійська збірна Канади посідає дев’яту сходинку у медальному заліку Ігор-2022. У скарбничці канадців – одне золото, чотири срібла та шість бронзових нагород. Лідерство у заліку за командою Швеції, у якої три золоті нагороди.