Збірна України з футболу втратила дві позиції в оновленому рейтингу ФІФА та опустилася в ньому на 27 місце. В активі синьо-жовтих зараз 1535,08 бала.
На 27-е місце Україну відсунули команди Японії та Мароко, які посідали нижчі позиції у грудневій версії рейтингу.
Суперник збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі збірна Шотландії посідає у списку 40-е місце. Ще два потенційні опоненти у відборі на Мундіаль збірні Уельсу та Австрії на 20-му та 30-му місцях відповідно.
Ще два суперники підопічних Олександра Петракова у Лізі націй, Ірландія та Вірменія, перебувають на 49-й та 92-й позиціях відповідно.
У першій десятці рейтингу відбулася одна зміна – збірна Аргентини обійшла команду Англії та вийшла на четверте місце. Очолює рейтинг ФІФА, як і раніше, збірна Бельгії, другою йде команда Бразилії, а третьою — чинні чемпіони світу, збірна Франції.
Також до першої десятки входять чемпіони Європи збірна Італії, команди Іспанії, Португалії, Данії та Нідерландів.
16 грудня 2021 року у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй сезону-2022/23. У ньому взяли участь всі 55 національних збірних. З результатами жеребкування Ліги націй ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.