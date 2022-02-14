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Медальний залік Олімпіади-2022: Норвегія займає лідерські позиції

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олімпіада-2022

За підсумками 10-го дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія зайняла лідерські позиції, позбавивши Німеччину першості у медальному заліку.

Загалом під час Олімпіади 14 лютого розіграли сім комплектів нагород серед дисциплін: бобслей, стрибки з трампліну, фігурне катання та фрістайл.

Результати медального заліку Олімпіади-2022

Які країни потрапили до топ-5

На перше місце 14 лютого вийшла Норвегія, завершивши лідерство Німеччини, яка наразі посідає другу сходинку рейтингу. У норвезької олімпійської збірної наразі дев’ять золотих нагород, тим часом Німеччина має вісім золотих медалей. В обох команд по п’ять срібних медалей. Бронзи ж у Німеччини дві, тоді як у Норвегії сім медалей.

Третє місце продовжує залишатись за США – у них сім золотих та шість срібних медалей, коли ж бронз – три.

Четвертими йдуть Нідерланди: вони мають шість золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.

П’яту сходинку посідає Швеція – у неї п’ять золотих медалей, три срібні та три бронзові.

Україна, як і раніше, ще жодного разу не піднімалася у медальному заліку.

15 лютого буде визначено володарів ще семи комплектів медалей зимових Ігор-2022. Олімпіада в Пекіні триває з 4 до 20 лютого 2022 року.

Від України на цих Іграх беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни. За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.

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Фото: Depositphotos

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