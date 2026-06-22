Збройні сили працюють над перекриттям логістичних маршрутів російських військ на ТОТ, зокрема в Донецьку і Маріуполі.

Сили безпілотних систем активно виконують завдання на території тимчасово окупованого Криму.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко.

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В ході розмови його запитали про плани щодо масштабування дронового контролю повітряного простору над Донецьком і Маріуполем.

– Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів – тим краще робитимемо, – розповів він.

Коментуючи ситуацію з логістикою російських військ у Криму, командувач НГУ зазначив, що “по Криму працюють Сили безпілотних систем, Мадяр.

– Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте максимально, – сказав Півненко.

Він наголосив, що необхідно перекрити логістику противника “так, щоб їм було дуже важко”.

За словами генерал-майора, російські війська на фронті “ріжуть логістику на 20-30 кілометрів”, тому Сили оборони враховують це у своїй роботі.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров говорив, що українські військові посилюють тиск на логістику російських окупаційних сил, масштабуючи мідлстрайки по ворожому тилу.

За останні кілька місяців українські підрозділи вчетверо збільшили кількість уражень російської логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання на оперативній глибині.

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