Начальником управління патрульної поліції Києва призначили Єгора Голубова.

Про це повідомили в столичній патрульній поліції.

Єгор Голубов очолив патрульну поліцію Києва

Нового очільника особовому складу представили заступник голови Нацполіції і т. в. о. начальника департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький.

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Єгор Голубов має звання майора поліції. До патрульної поліції він приєднався у 2016 році на Донеччині, де згодом дослужився до командира батальйону.

Останніми роками Голубов працював командиром батальйону патрульної поліції у Краматорську та Слов’янську.

Під час повномасштабної війни він також виконував завдання у прифронтовому регіоні.

До цього управління патрульної поліції Києва з 2023 року очолював майор Ярослав Курбаков. У квітні 2026 року його звільнили з пониженням посади після стрілянини в Києві.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по випадкових перехожих.

У результаті стрілянини загинули семеро людей, ще 14 дістали поранення. Зловмисника ліквідували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про теракт.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

Причиною стало відео, на якому зафіксовано, як поліцейські тікають від стрільця, залишаючи цивільну людину під обстрілом.

Фото: Патрульна поліція Києва

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