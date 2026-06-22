Патрульну поліцію Києва очолив Єгор Голубов: що про нього відомо
- Начальником управління патрульної поліції Києва став Єгор Голубов.
- Протягом останніх років він очолював батальйон патрульної поліції у Краматорську та Слов’янську.
Начальником управління патрульної поліції Києва призначили Єгора Голубова.
Про це повідомили в столичній патрульній поліції.
Єгор Голубов очолив патрульну поліцію Києва
Нового очільника особовому складу представили заступник голови Нацполіції і т. в. о. начальника департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький.
Єгор Голубов має звання майора поліції. До патрульної поліції він приєднався у 2016 році на Донеччині, де згодом дослужився до командира батальйону.
Останніми роками Голубов працював командиром батальйону патрульної поліції у Краматорську та Слов’янську.
Під час повномасштабної війни він також виконував завдання у прифронтовому регіоні.
До цього управління патрульної поліції Києва з 2023 року очолював майор Ярослав Курбаков. У квітні 2026 року його звільнили з пониженням посади після стрілянини в Києві.
Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по випадкових перехожих.
У результаті стрілянини загинули семеро людей, ще 14 дістали поранення. Зловмисника ліквідували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про теракт.
Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.
Причиною стало відео, на якому зафіксовано, як поліцейські тікають від стрільця, залишаючи цивільну людину під обстрілом.
Фото: Патрульна поліція Києва