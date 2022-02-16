Новоспечений срібний призер зимових Олімпійських Ігор-2022 у Пекіні з фристайлу Олександр Абраменко поділився емоціями від завоювання олімпійської нагороди.

Наш спортсмен у суперфіналі з лижної акробатики за свою спробу отримав 116.50 балів, чого виявилося достатньо для медалі срібного ґатунку.

— Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників у День єднання олімпійську медаль! Ця нагорода для нашої країни! Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з Covid-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця, – сказав Олександр.

Також Абраменко висловився щодо наявного міфу про прапороносців збірної, що вони не виграють олімпійських нагород. На літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо це твердження розвіяла Олена Костевич, завоювавши бронзу у стрільбі. А цього разу це зробив Абраменко, який був одним із прапороносців України на відкритті Ігор-2022.

— Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивіться самі – я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави – це велика честь та гордість! І тепер можу сказати, що фартова, – додав він.

Фристайліст Олександр Абраменко виграв першу медаль для України на зимових Іграх-2022 у Пекіні. У суперфіналі з лижної акробатики він став другим, поступившись лише представнику Китаю Ці Гуанпу. Бронза у цій дисципліні дісталася Іллі Бурову з ОКР.

Ще один українець, Олександр Окіпнюк, який вийшов у фінал із лижної акробатики, до “золотого” списку фіналістів не зміг потрапити. Але, попри це, він показав у другій спробі дуже достойний результат – 122,01 бала.