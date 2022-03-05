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Факти / Спорт

У перший змагальний день українці вибороли сім медалей на Паралімпіаді-2022

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України з парабіатлону

На зимових Паралімпійських іграх-2022 українська команда завоювала сім медалей у перший змагальний день.

Усі нагороди українці здобуті в одній дисципліні – парабіатлон. У скарбничці нашої команди три три золоті медалі, три срібні та одна бронзова.

Золотими медалістами стали: Григорій Вовчинський (спринт, стоячи, чоловіки), Оксана Шишкова (спринт, порушення зору, жінки), Віталій Лук’яненко (спринт, порушення зору, чоловіки)

Срібло вибороли: Тарас Радь (спринт, сидячи, чоловіки), Людмила Ляшенко (спринт, стоячи, жінки), Олександр Казік (спринт, порушення зору, чоловіки)

Бронза дісталася: Дмитро Суярко (спринт, порушення зору, чоловіки).

Завдяки здобуткам наших паралімпійців команда України за підсумками першого змагального дня опинилася у лідерах медального заліку. За кількістю золотих нагород Україна також переважає усі команди на Паралімпіаді-2022.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення в Україну Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських Іграх у Пекіні.

Фото: Getty Images

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