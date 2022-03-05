На зимних Паралимпийских играх-2022 украинская команда завоевала семь медалей в первый соревновательный день.

Все награды украинцы завоеваны в одной дисциплине — парабиатлон. В копилке нашей команды три золотых медали, три серебряных и одна бронзовая.

Золотыми медалистами стали: Григорий Волчинский (спринт, стоя, мужчины), Оксана Шишкова (спринт, нарушение зрения, женщины), Виталий Лукьяненко (спринт, нарушение зрения, мужчины).

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Серебро получили: Тарас Радь (спринт, сидя, мужчины), Людмила Ляшенко (спринт, стоя, женщины), Александр Казик (спринт, нарушение зрения, мужчины).

Бронзу завоевал Дмитрий Суярко (спринт, нарушение зрения, мужчины).

Благодаря достижениям наших паралимпийцев команда Украины по итогам первого соревновательного дня оказалась в лидерах медального зачета. По количеству золотых наград Украина также превалирует над всеми командами на Паралимпиаде-2022.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения в Украину Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Беларуси от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине.

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