Українська асоціація футболу вирішила покарати колишнього гравця національної команди Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.

Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ з пропозиціями щодо покарання Тимощука.

— З моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора. У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК Баварія (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ, – йдеться у повідомленні.

Комітет з етики та чесної гри УАФ звертається з наступним проханням визнати Тимощука, таким, що порушив п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ та доручити секретарю Комітету з етики та чесної гри УАФ звернутися до КДК УАФ із такими пропозиціями:

позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

ініціювати позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;

позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Нагадаємо, 2 березня Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із пітерським Зенітом. У російському клубі рішення футболіста назвали “складною сімейною ситуацією”. Примітно, що решта російських клубів, з яких йдуть українські гравці чи фахівці, вказують таку ж причину.

Фото: ФК Зеніт