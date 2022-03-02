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Факти / Спорт

Нарешті прозрів? Ракицький достроково розірвав контракт із Зенітом

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ярослав Ракицький

Український футболіст Ярослав Ракицький розірвав угоду із пітерським Зенітом. Про це повідомив офіційний сайт російського клубу із Санкт-Петербурга.

Пресслужба Зеніту написала, що клуб достроково припинив дію контракту із Ракицьким “у зв’язку з тяжкою сімейною ситуацією”. Там зазначили, що гравець попросив про дострокове розірвання контракту з клубом.

Після початку вторгнення російських військ в Україну 24 лютого Ярослав Ракицький у своєму пості у соціальній мережі Instagram написав: Я – українець! Україні – мир! Стоп війні!

Та вже згодом Ярослав не побоявся назвати й ім’я агресора.

— Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир! – написав Ракицький.

При цьому він опублікував відео зі звірствами російських військ в Україні, яке закінчується словами Слава Україні! і виконанням Ще не вмерла Україна!

Наразі сторінка Ракицького у соціальній мережі Instagram доступна лише для його підписників.

Напередодні стало відомо про розірвання контракту українського фахівця Андрія Вороніна із московським Динамо.

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Джерело: Зеніт

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