Український футболіст Ярослав Ракицький розірвав угоду із пітерським Зенітом. Про це повідомив офіційний сайт російського клубу із Санкт-Петербурга.

Пресслужба Зеніту написала, що клуб достроково припинив дію контракту із Ракицьким “у зв’язку з тяжкою сімейною ситуацією”. Там зазначили, що гравець попросив про дострокове розірвання контракту з клубом.

Після початку вторгнення російських військ в Україну 24 лютого Ярослав Ракицький у своєму пості у соціальній мережі Instagram написав: Я – українець! Україні – мир! Стоп війні!

Та вже згодом Ярослав не побоявся назвати й ім’я агресора.

— Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир! – написав Ракицький.

При цьому він опублікував відео зі звірствами російських військ в Україні, яке закінчується словами Слава Україні! і виконанням Ще не вмерла Україна!

Наразі сторінка Ракицького у соціальній мережі Instagram доступна лише для його підписників.

Напередодні стало відомо про розірвання контракту українського фахівця Андрія Вороніна із московським Динамо.

Джерело: Зеніт