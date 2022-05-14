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Факти / Спорт

На Херсонщині відпустили футбольну рефері, яку п’яні окупанти викрали 9 травня

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ірина Петрова

Російські окупанти відпустили українську футбольну суддю Ірину Петрову, яку викрали 9 травня біля її будинку.

Про те, що жінка повернулася додому повідомила у Facebook Каховська міська територіальна громада.

— Добра новина. Додому повернулась тренерка з футболу новокаховчанка Ірина Петрова. Нагадаємо, що її 09 травня забрали до відділення поліції, де вона і знаходилась дотепер, — йдеться у повідомленні.

Ірину Петрову викрали 9 травня біля її будинку у Новій Каховці, яка наразі тимчасово перебуває під контролем окупантів РФ.

Свідки інциденту розповідали, що близько 16.00 біля під’їзду будинку, в якому проживає 37-річна Ірина, до неї підійшли невідомі в цивільному одязі з георгіївськими стрічками. Зазначалося, що ці особи були у нетверезому стані. Вони примусово забрали Петрову у відділення поліції.

Після окупації Херсонської області росіянами Ірина брала активну участь у проукраїнських мітингах, на які виходила з плакатами про те, що Нова Каховка – це Україна.

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Ірина Петрова обслуговувала міжнародні турніри серед жінок та українські чоловічі змагання. У Новій Каховці вона працює тренером із футболу.

На початку травня стало відомо про викрадення окупантами місцевого депутата Ігоря Протоковила у Новій Каховці . Російські військові викрали його з власного будинку. Відтоді доля та місцеперебування депутата невідомі.

Джерело: Каховська міська територіальна громада

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