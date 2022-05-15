Українська тенісистка Еліна Світоліна чекає на дитину

Українська тенісистка та бронзова призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, чекає на дитину.

– З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді повідомити, що чекаємо дівчинку в жовтні, – зазначила українська ракетка на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Це означає, що лідер збірної України пропустить решту тенісного сезону. Останній матч українська ракетка відіграла ще у березні, а потім взяла перерву, яку пояснювала проблемами зі спиною.

Тоді Світоліна заявила, що не гратиме на турнірі Великого шлему. Перша ракетка України пояснила, що відвідає турнір лише як глядачка, тому що не готова до виступів. Однією з причин вона назвала моральний стан через повномасштабну війну в Україні та ракетні удари по Одесі, в якій вона народилась.

У липні 2021 року тенісисти Світоліна та Монфіс стали чоловіком та дружиною. Урочиста весільна церемонія відбулася у швейцарському місті Ньйон.

Невдовзі після весілля спортсменка змінила прізвище у соціальних мережах. Тепер вона підписана як Еліна Монфіс.