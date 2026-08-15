Президент Володимир Зеленський підписав указ №726/2026 Про національні святині Українського народу. Документ передбачає доручення Кабінету міністрів до 24 серпня розробити проєкт закону щодо їхнього захисту.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 15 серпня.

Зеленський підписав указ про захист національних святинь

– Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині. До Дня Незалежності України буде підготовлений закон про наші українські національні святині – ми говорили про це з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. І я прошу парламентарів підтримати закон, щоб визначити чітко, що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території України, – зазначив Зеленський.

За словами президента, закріплення статусу національних святинь на законодавчому рівні розширить можливості для тих, хто займається захистом української спадщини.

Зараз дивляться

– Щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і у фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини, – зазначив Зеленський.

Відповідно до указу, майбутній закон має встановити критерії для надання статусу національної святині Українського народу та визначити порядок формування відповідного переліку.

До переліку пропонується включати пам’ятки національного значення та об’єкти Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, які мають значення як визначні центри історичної пам’яті, духовності та культури Українського народу.

Кабінет міністрів має врегулювати питання формування переліку національних святинь Українського народу.

Уряд також має передбачити посилені заходи охорони таких об’єктів, державні програми їхнього захисту та відповідальність за знищення і руйнування.

Кабміну доручено активізувати роботу з включення українських об’єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Йдеться і про вдосконалення державної політики у сфері охорони пам’яток в умовах російської агресії.

МЗС має посилити інформування міжнародної спільноти про злочини Росії проти культурної спадщини України та роботу із притягнення РФ до відповідальності.

Указ набирає чинності з дня його підписання, 15 серпня 2026 року.

Нагадаємо, 15 серпня Зеленський під час урочистої державно-церковної церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври повідомив про підготовку до Дня Незалежності законопроєкту про українські національні святині.

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