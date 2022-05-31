Травень, 31 в 18:12

Збірна України зустрінеться із командою Шотландії у межах матчу плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022. Гра відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Гемпден Парк.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Де дивитися матч Шотландія — Україна?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Футбол 1 та Індиго TV (тимчасовий транслятор контенту ТРК Україна, – Ред.).

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Це буде третя зустріч команд в історії. Раніше збірні зустрічалися у матчах відбору на Євро-2008. У домашній грі українці здобули перемогу з рахунком 2:0, а на виїзді зазнали поразки 1:3.

Спершу гра Шотландія – Україна мала відбутися 24 березня, але через повномасштабне вторгнення Росії на територію України зустріч перенесли на 1 червня.

Переможець одноматчевого протистояння Шотландія – Україна зійдеться з командою Уельсу 5 червня у Кардіффі, де розіграє останню від Європи путівку на Мундіаль у Катарі-2022.

В разі, якщо синьо-жовті успішно завершать обидва матчі, то потраплять на ЧС, де за підсумками жеребкування гратимуть в одній групі з Англією, США та Іраном.