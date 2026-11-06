У суботу, 7 листопада, у частині областей України будуть введені заходи з обмеження постачання електроенергії через наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 7 листопада: що відомо

Завтра у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Зараз дивляться

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 2 до 4 черг.

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Нагадаємо, сьогодні вранці через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі залишалася складною.

У частині регіонів України діяли графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для інших категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.

Станом на 10 ранку п’ятниці у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях були вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом 5 черг. Особливо складною залишається ситуація у Києві.

Енергетики просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона є за графіком, та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.