Згідно з прогнозом Національного банку України, упродовж 2026–2028 років державний і гарантований державою борг перевищуватиме 100% ВВП.

Про це йдеться у жовтневому Інфляційному звіті НБУ.

Держборг може перевищити 100% ВВП: НБУ розповіло про причини

Основними причинами зростання боргового навантаження стануть значний дефіцит бюджету, повільне економічне зростання та збільшення видатків на оборону й відновлення інфраструктури.

Зараз дивляться

Регулятор пояснює, що додатковий тиск на державні фінанси створюватиме необхідність фінансувати обороноздатність країни, відбудову пошкоджених об’єктів та захист критичної інфраструктури.

Нацбанк також погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету без урахування грантових надходжень. Зокрема, у 2027 році цей показник може сягнути 37,3% ВВП, а у 2028-му – 19,7% ВВП.

Перегляд прогнозу зумовлений, серед іншого, збільшенням потреб у фінансуванні виробництва озброєнь в Україні та оновленням потужностей оборонно-промислового комплексу.

Водночас у НБУ наголошують, що під час розрахунків закладали обережний сценарій, за яким ще не підтверджену міжнародну фінансову допомогу Україна отримуватиме у вигляді кредитів. Якщо ж частина цих коштів надійде як безповоротні гранти, фактичний рівень державного боргу може виявитися нижчим за прогнозований.

Попри очікуване зростання заборгованості, Нацбанк не прогнозує втрати стійкості державних фінансів у середньостроковій перспективі.

Цьому сприятимуть довгострокові кредити міжнародних партнерів на пільгових умовах, які становлять переважну частину зовнішніх боргових зобов’язань України, а також ефективне управління внутрішнім боргом.

У 2028 році регулятор очікує поступового скорочення бюджетних дисбалансів. Водночас вплив державних стимулів на економіку послаблюватиметься, а роль приватних інвестицій у відбудові виробничих потужностей, модернізації підприємств і реалізації нових проєктів зростатиме.

Джерело : Forbes

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.