Україна не припиняє операцію проти російських нафтопереробних заводів. Такі дії є відповіддю на російські атаки по енергетичній інфраструктурі України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 листопада.

Україна продовжує атаки по російських НПЗ

– Операція проти російської нафтопереробної галузі триває – у відповідь на російські удари по українських об’єктах енергетики, – зазначив президент.

За словами Зеленського, Росія продовжує атакувати українські електростанції, енергомережі, об’єкти теплопостачання та водопостачання. Під ударами перебуває і цивільна логістика. Для обстрілів противник використовує ударні Шахеди та ракети.

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Глава держави наголосив, що характер російської агресії залишається незмінним. Москва відмовилася від деескалаційних кроків, які обговорювалися з міжнародними партнерами, і розраховує й надалі завдавати ударів по Україні. У відповідь українська сторона визначила подальші відповіді.

Зеленський звернув увагу на досвід гуманітарної операції в Олешках, який підтвердив, що бойові дії можуть припинитися, якщо таке рішення ухвалить очільник Кремля Володимир Путін.

– Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано, – зазначив глава держави.

За словами президента, спонукати Росію до справжніх переговорів мають українські далекобійні санкції, мідлстрайки та міжнародний тиск через розв’язану Москвою війну.

Зеленський висловив подяку всім, хто бере участь у посиленні такого тиску.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада безпілотники атакували Ярославський НПЗ. Він входить до п’ятірки найбільших НПЗ РФ та постачає пальне, зокрема для військової авіації й техніки окупантів. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

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