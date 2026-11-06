У Києві на Південному мосту відкрили додаткову смугу руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

На Південному мосту відкрили додаткову смугу для руху

Відтепер транспорт у цьому напрямку може пересуватися двома смугами. Проїзд дозволений автомобілям масою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.

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Водночас у зворотному напрямку, з правого на лівий берег, для руху залишається доступною лише одна смуга. Обмеження щодо ваги транспортних засобів продовжують діяти.

У КМДА закликали водіїв зважати на тимчасові зміни в організації дорожнього руху та враховувати їх під час планування поїздок.

Нагадаємо, 1 та 2 жовтня Південний міст у Києві неодноразово зазнавав російських атак. Унаслідок влучань було пошкоджено його конструкції, через що рух транспорту обмежили.

27 жовтня міст також перебував під атакою РФ.

30 жовтня після технічного обстеження мосту в столиці частково відновили автомобільний рух в обох напрямках — по одній смузі для транспорту вагою до 10 тонн.

Водночас фахівці продовжують розробляти технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій мостового переходу.

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