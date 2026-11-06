Відкрито додаткову смугу: на Південному мосту запустили рух з лівого на правий берег
- У Києві розширили можливості проїзду Південним мостом після пошкоджень, спричинених російськими атаками.
- У КМДА повідомили про зміни в організації дорожнього руху та пояснили, які обмеження залишаються чинними.
- Водіїв закликали враховувати оновлену схему руху під час планування поїздок між берегами Дніпра.
У Києві на Південному мосту відкрили додаткову смугу руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
На Південному мосту відкрили додаткову смугу для руху
Відтепер транспорт у цьому напрямку може пересуватися двома смугами. Проїзд дозволений автомобілям масою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.
Водночас у зворотному напрямку, з правого на лівий берег, для руху залишається доступною лише одна смуга. Обмеження щодо ваги транспортних засобів продовжують діяти.
У КМДА закликали водіїв зважати на тимчасові зміни в організації дорожнього руху та враховувати їх під час планування поїздок.
Нагадаємо, 1 та 2 жовтня Південний міст у Києві неодноразово зазнавав російських атак. Унаслідок влучань було пошкоджено його конструкції, через що рух транспорту обмежили.
27 жовтня міст також перебував під атакою РФ.
30 жовтня після технічного обстеження мосту в столиці частково відновили автомобільний рух в обох напрямках — по одній смузі для транспорту вагою до 10 тонн.
Водночас фахівці продовжують розробляти технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій мостового переходу.