Кіченок стала першою за 14 років українкою, яка вийшла до 1/2 парного Ролан Гаррос

Травень, 31 в 20:57

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко вийшла до півфіналу парного турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2022.

У чвертьфіналі Кіченок та Остапенко здолали у трьох сетах бельгійську пару спортсменок Кімберлі Ціммерманн та Марину Заневську, яка до 2016 року виступала за Україну. У підсумку рахунок матчу 6:3, 5:7, 6:2.

Зустріч тривала 1 годину 53 хвилини, за які дует Кіченок-Остапенко зробив чотири подачі на виліт та припустився п’яти подвійних помилок. Їхні суперниці виконали один ейс та припустилися дев’ятьох помилок при вводі м’яча у гру.

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Людмила Кіченок стала першою українкою за 14 років, якій вдалося вийти до парного півфіналу Ролан Гаррос.

Суперниці Людмили та Єлени визначаться 1 червня в матчі Каролін Гарсія/Крістина Младенович – Сюй Іфань/Ян Чжаосюань.

Ще одна українка Марта Костюк, яка виступала у парі з румункою Єленою Габріелою Рузе, зазнала поразки у чвертьфінальному матчі парного Ролан Гаррос. Вони поступилися дуету американок Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд з рахунком 6(5):7, 6:2, 5:7.

В одиночному розряді у цьому розіграші Ролан Гаррос найкращий результат показала майбутня перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка вийшла до другого кола змагань. А ось Леся Цуренко, Марта Костюк та Даяна Ястремська припинили виступи у стартовому раунді.