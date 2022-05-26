Травень, 26 в 17:33

Друга ракетка України Ангеліна Калініна завершила виступи в одиночному розряді турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2022.

У другому колі вона поступилася американці Джесіці Пегулі у трьох сетах – 1:6, 7:5, 4:6.

У першій партії українці вдалося взяти лише один гейм у суперниці, а у другому за рахунку 5:1 на користь американки Калініна зуміла перевернути хід протистояння на свій бік та зрівняти рахунок у зустрічі.

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У вирішальному сеті Пегула повела у рахунку 4:1, Калініній відіграла три подачі. Однак, за рахунку 5:4 їй не вдалося відіграти п’ятий матч-бол.

Сама зустріч спортсменок тривала 2 години 28 хвилин. Калініна, яка з наступного тижня стане першою ракеткою України, була останньою представницею нашої країни в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Однак Калініна не залишає повністю паризькі корти і продовжить виступ на Ролан Гаррос у парному розряді. Українка разом із першою ракеткою Швейцарії Беліндою Бенчич у першому раунді сьогодні зійдуться з американсько-британським тандемом Еміна Бектас – Тара Мур.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу триватиме до 5 червня. У стартовому раунді змагань Калініна пройшла американську тенісистку Гейлі Баптіст.