Невже ми настільки погані? Костюк про гендерний розрив в оплаті у тенісі

Третя ракетка України Марта Костюк розкритикувала гендерний розрив в оплаті праці у тенісі.

Минулорічні дослідження показали, що топові тенісистки заробляють в середньому на 34% менше, ніж їхні колеги-чоловіки.

У Twitter 19-річна Костюк підкреслила цю прогалину, опублікувавши скріншоти призових з двох турнірів рівня Tour 500 – одного чоловічого та одного жіночого.

Цифри показують, що призовий фонд за перемогу цьогорічного чоловічого турніру ATP Halle 500 становить $418 тис., тоді як призовий фонд за перемогу на минулорічному жіночому WTA Berlin 500 сягнув лише $58 тис. Така різниця становить 87%.

Тенісний репортер Бен Ротенберг зазначив, що призовий фонд цьогорічного WTA Berlin 500 зріс до $98 тис., скоротивши розрив між двома турнірами до 77%.

Але він додав, що Костюк має рацію, вказавши на різницю, і що різниця в оплаті між чоловічими та жіночими турнірами все ще “значно зростає”.

The numbers in Kostyuk’s tweet were slightly off (not her fault; app was showing 2021 WTA $), but she’s right that the gap between prize money at ATP and WTA is growing considerably.

Here’s the money for the two 500 events in Germany this week, ATP 500 Halle and WTA 500 Berlin: pic.twitter.com/Sz9KnrWlT9

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 16, 2022