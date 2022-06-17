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Факти / Спорт

Невже ми настільки погані? Костюк про гендерний розрив в оплаті у тенісі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Марта Костюк
Фото: Getty Images

Третя ракетка України Марта Костюк розкритикувала гендерний розрив в оплаті праці у тенісі.

Минулорічні дослідження показали, що топові тенісистки заробляють в середньому на 34% менше, ніж їхні колеги-чоловіки.

У Twitter 19-річна Костюк підкреслила цю прогалину, опублікувавши скріншоти призових з двох турнірів рівня Tour 500 – одного чоловічого та одного жіночого.

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Цифри показують, що призовий фонд за перемогу цьогорічного чоловічого турніру ATP Halle 500 становить $418 тис., тоді як призовий фонд за перемогу на минулорічному жіночому WTA Berlin 500 сягнув лише $58 тис. Така різниця становить 87%.

— Невже ми настільки погані? — написала Костюк.

Тенісний репортер Бен Ротенберг зазначив, що призовий фонд цьогорічного WTA Berlin 500 зріс до $98 тис., скоротивши розрив між двома турнірами до 77%.

Але він додав, що Костюк має рацію, вказавши на різницю, і що різниця в оплаті між чоловічими та жіночими турнірами все ще “значно зростає”.

На турнірі Masters 1000 у Римі минулого місяця, в якому брали участь чоловіки та жінки, британська репортерка Кетрін Вітакер висвітлювала подібну проблему.

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Вона зазначила, що жінки, які досягли тих же позицій, що й чоловіки на турнірах, заробляють значно менше, особливо переможці. Переможець чоловічого турніру Новак Джокович виграв $877 тис., а переможець жіночого турніру Іга Швьонтек – лише $338 тис.

— Римський призовий фонд наступного тижня. Ті ж очки, той же статус, та сама сцена. Єдине, що зробило б це терпимим, – це якби Тейлор Свіфт написала про це пісню, – написала тоді вона.

Хоча різниця в оплаті між турнірами ATP і WTA одного рівня існує, чотири турніри серії Grand Slam виплачують чоловікам і жінкам однакові призові за сумою. Так само, як і турніри серії Masters, як-от Індіан-Веллс та Miami Open.

Джерело: Insider
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