Невже ми настільки погані? Костюк про гендерний розрив в оплаті у тенісі

Червень, 17 в 15:34

Третя ракетка України Марта Костюк розкритикувала гендерний розрив в оплаті праці у тенісі.

Минулорічні дослідження показали, що топові тенісистки заробляють в середньому на 34% менше, ніж їхні колеги-чоловіки.

У Twitter 19-річна Костюк підкреслила цю прогалину, опублікувавши скріншоти призових з двох турнірів рівня Tour 500 – одного чоловічого та одного жіночого.

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Цифри показують, що призовий фонд за перемогу цьогорічного чоловічого турніру ATP Halle 500 становить $418 тис., тоді як призовий фонд за перемогу на минулорічному жіночому WTA Berlin 500 сягнув лише $58 тис. Така різниця становить 87%.

— Невже ми настільки погані? — написала Костюк.

Тенісний репортер Бен Ротенберг зазначив, що призовий фонд цьогорічного WTA Berlin 500 зріс до $98 тис., скоротивши розрив між двома турнірами до 77%.

Але він додав, що Костюк має рацію, вказавши на різницю, і що різниця в оплаті між чоловічими та жіночими турнірами все ще “значно зростає”.

The numbers in Kostyuk’s tweet were slightly off (not her fault; app was showing 2021 WTA $), but she’s right that the gap between prize money at ATP and WTA is growing considerably. Here’s the money for the two 500 events in Germany this week, ATP 500 Halle and WTA 500 Berlin: pic.twitter.com/Sz9KnrWlT9 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 16, 2022

На турнірі Masters 1000 у Римі минулого місяця, в якому брали участь чоловіки та жінки, британська репортерка Кетрін Вітакер висвітлювала подібну проблему.

Вона зазначила, що жінки, які досягли тих же позицій, що й чоловіки на турнірах, заробляють значно менше, особливо переможці. Переможець чоловічого турніру Новак Джокович виграв $877 тис., а переможець жіночого турніру Іга Швьонтек – лише $338 тис.

— Римський призовий фонд наступного тижня. Ті ж очки, той же статус, та сама сцена. Єдине, що зробило б це терпимим, – це якби Тейлор Свіфт написала про це пісню, – написала тоді вона.

Rome prize money next week. Same points, same status, same stage. The only thing that would make this bearable is if Taylor Swift wrote a song about it. pic.twitter.com/CutdQuIybL — Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) May 8, 2022

Хоча різниця в оплаті між турнірами ATP і WTA одного рівня існує, чотири турніри серії Grand Slam виплачують чоловікам і жінкам однакові призові за сумою. Так само, як і турніри серії Masters, як-от Індіан-Веллс та Miami Open.